برلماني جزائري: الجزائر لن تتدخل عسكريا في ليبيا

قال عضو مجلس الأمة الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الوهاب بن زعيم، إن الجزائر لن تتدخل عسكريا في ليبيا.

مؤكدا في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، يولي الملف الليبي اهتماما كبيرا، وأنه سيبذل كل ما في وسعه لدعوة الليبيين للحوار وتجاوز الأزمة.

وأضاف بن زعيم أن الجزائر يهمها الاستقرار في ليبيا، وسيكون لها دور فعال في القضية الليبية من ناحية الحوار.

هذا وكان وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا قد زعم الخميس أيضا في مؤتمر صحفي، أنهم أقاموا حلفا مكونا من تركيا والجزائر وتونس لمساندتهم عسكريا.

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