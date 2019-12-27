مؤكدًا وجود عناصر من جبهة النصرة بليبيا.. الصول: “الوفاق” سلطة أمر واقع ولا تملك شرعية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال علي الصول عضو مجلس النواب ، إن فائز السرج، وحكومة الوفاق لا يملكون شرعية محلية أو دستورية، موضحًا أنهم سلطة أمر واقع مفروضة من المجتمع الدولي.

الصول تابع في تصريحات صحفية أن حكومة الوفاق لم تحصل على ثقة مجلس النواب حسب الإعلان الدستوري أو حسب اتفاق الصخيرات، موضحًا أنه انتهت مدة تخويلها حسب الاتفاق السياسي، حيث كانت المدة 18 شهرًا من توقيع الاتفاق”.

وأضاف الرئاسي غير مكتمل، فهناك ثلاثة أعضاء مستقيلين، وهم علي القطراني، وموسى الكوني، وفتحي المجبري، وعضو مفوض مستقيل، لافتًا إلى أن المنطقة الشرقية لا يمثلها أحد، ويوجد عضو واحد من المنطقة الجنوبية، وهو مرشح الإخوان المسلمين.

واستطرد الصول قبل سنة تم توقيع حوالي 100 نائب على سحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي وحكومته، منهم كانوا داعمين له، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق تجاوزوت اختصاصاتها.

وفيما يخص مشاركة جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة وغيرها، إلى جانب قوات الوفاق بمساعدة تركيا، قال عضو مجلس النواب السراج يستنجد بالأتراك بسبب تقدمات القوات المسلحة في الأيام الماضية، ويريد رفع الضغط على المليشيات ليستمروا أكثر في نهب الأموال وتدمير الدولة ويتمكنوا من الهروب .

واختتم من المتوقع أن تحدث انفجارات داخل طرابلس من قبل جبهة النصرة وهي جزء من القاعدة وداعش، وهم موجودون على الأراضي الليبية، وتركيا تريد أن تعيد تاريخ العهد العثماني الظالم وتعتبر ليبيا ولاية عثمانية، ولكن بإذن الله سنقف لهم بالمرصاد”.

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