مجددة دعمها لقوات الجيش .. قبيلة الزوايد ترفض اتفاق الوفاق وتركيا

أخبار ليبيا 24

أدان مجلس أعيان قبيلة الزوايد بالمنطقة الشرقية، التدخل التركي في الشأن الليبي، مؤكدًا أن ليبيا ستبقى حرة وطاهرة ونزيهة، لاسيما بعد تجديد الرئيس التركي، رجب أردوغان، تأكيده إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وذكر مجلس أعيان قبيلة الزوايد، في تسجيل مرئي له، “نجدد دعمنا للقوات المسلحة، وقيادتها الحكيمة، ونعلن رفضنا التام لاتفاق العار، بين “الخائن” فائز السراج، و”الأحمق” أردوغان”، حسب البيان .

وواصل المجلس في بيانه: “إننا تحت إمرة القوات المسلحة، شيبًا وشبابًا، وفداء لليبيا لنفنى وتبقى ليبيا حرة طاهرة أبية، والنصر لجيشنا البطل والمجد للخلود للشهداء”.

يشار إلى أن الرئيس التركي، جدد رجب أردوغان، تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بطلب ذلك رسميا.

وقال أردوغان، في كلمة له، اليوم الخميس، إنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات في ليبيا على البرلمان التركي للحصول على الموافقة، عندما يستأنف عمله في يناير المقبل، تلبية للوفاق.

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