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بوابة إفريقيا الإخبارية/ العجيلات |

27 December, 2019

جدّد أهالي و قبائل مدينة العجيلات ،اليوم الجمعة ،دعمهم الكامل لقوات الجيش الليبي ،في حربهم ضدّ الارهاب ،و الجماعات المسلحة الداعمة للإخوان المسلمين المسيطرة على العاصمة طرابلس ،كما أكدوا دعمهم للحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب.

كما استنكرت قبائل مدينة العجيلات ما وصفته بالتدخل التركي السافر في الشأن الليبي الداخلي ،كما اعلنت عن رفضها التام لما يسمى بالمجلس الإجتماعي لقبائل العجيلات الذي يرأسه علي مصباح الشريقي وهو منتحل صفة دون تفويض من أهالي العجيلات ،بحسب ما جاء في نصّ البيان.