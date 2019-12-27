حزب تركي: أردوغان يجرّنا لمغامرة سيئة في ليبيا

أعرب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، عن رفضه لفكرة إرسال أتراك إلى ليبيا، مؤكداً أنه لا مكان للجنود الأتراك في صحارى ليبيا.

وشدد على أن حزبه سيقف في وجه المقترح الذي يقضي بإرسال جنود أتراك إلى ليبيا، مُبيّنناً أن الجهات التي تُحاول الدفع نحو تورط تركيا في ليبيا، تسعى لجر أنقرة إلى مغامرة جديدة في الحقل الليبي المعقّد.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن برلمان بلاده يعتزم التصويت في يناير المُقبل على مشروع قرار يقضي بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم مُسلحي حكومة الوفاق.

واعتبر حزب الشعب الجمهوري، تدخل أردوغان في ليبيا خطأ استراتيجياً سيُغرق تركيا في المزيد من المشاكل الخارجية، كما حذّر من الانحياز إلى أحد أطراف النزاع في ليبيا، لما لهذه الخطوة من تأثير على مستقبل المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها، ومحاولات التسوية بشأنها.

وسبق أن طالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الرئيس التركي بأخذ الدروس من الصراع السوري، وعدم التدخل في الصراع الليبي الداخلي.

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