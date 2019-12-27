الجيش الليبي يعلن سيطرته على طريق المطار بطرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للجيش الليبي، اليوم الجمعة، سيطرة القوات المسلحة الليبية على طريق المطار بطرابلس، حسبما ذكرت قناة “ليبيا”.

وكانت مصادر عسكرية اكدت زحف القوات المسلحة في طريق المطار باتجاه منطقة الخزانات وسط تراجع ملحوظ لقوات الوفاق.

في سياق متصل، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، أن قرار استرجاع العاصمة الليبية طرابلس التي تسيطر عليها المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وردا على طلب تركيا من الجيش الليبي بوقف القتال، قال العقوري، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”: “قرار استرجاع العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة هو قرار سيادي لمجلس النواب والقيادة، الذي تتبعه ونحن نرفض التدخل السافر في شؤوننا الداخلية”، مؤكداً على أن “تحرك الجيش الوطني بعد أن فشـل تطبيق اتفاق الصخيرات وتعثر الترتيبات الأمنية مما أدى لوقوع حكومة الوفاق رهينة لدى المجموعات المسلحة”.

واشار العقوري إلى أن “تلك المجموعات استباحت مؤسسات الدولة في مدينة طرابلس لمصالحها واستغلت الأوضاع لنهب ثروات البلاد، وقد حذرنا بعثة الامم المتحدة والمجتمع الدولي من عواقب ذلك ولكن دون جدوى”.

وحول إرسال قوات تركية إلى ليبيا أعتبر العقوري، أنه “تلويح تركيا بالتدخل العسكري تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية وخرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تدعو لاحترام سيادة الدول”، مضيفاً “هو تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة ولقد تحرك البرلمان على جميع المستويات وأدان هذا التدخل لدى المجتمع الدولي وطالب باتخاذ الإجراءات الرادعة ضده”.