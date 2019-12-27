أثينا تُعوّل على ترامب لوقف “استفزازات تركيا”

أكدت الخارجية اليونانية أنها تعتزم إحاطة حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”الاستفزازات التركية” في المنطقة، عقب توقيعها اتفاقية مع حكومة الوفاق بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية بالمتوسط، وإرسال قوات إلى ليبيا.

ومن المنتظر أن يزور رئيس الوزراء اليوناني البيت الأبيض في السابع من يناير المُقبل، للقاء مسؤولين أميركيين هناك، والتباحث بشأن أبرز التطوّرات التي تشهدها المنطقة.

وأشار نائب وزير الخارجية اليوناني، ميلتاديس فارفيتسيوتيس، إلى تهديدات أردوغان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا، قائلاً أنه “يلعب بالنار” ويحلم بتوسّع عثماني على حساب استقرار المنطقة.

ولاقت تصريحات الرئيس التركي بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، للقتال إلى جانب مُسلحي الوفاق تنديداً واستنكاراً واسعين، من الليبيين، والأحزاب التركية والأطراف الدولية المعنية.

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