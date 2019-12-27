قوات الجيش الليبي تقترب من قلب العاصمة طرابلس

أعلن الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي ،اليوم الجمعة ،عن سيطرة قوات الجيش على مواقع جديدة ،بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط ،مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية ،عقب تراجع قوات الوفاق.

و بهذه التقدمات الجديدة تقترب قوات الجيش الليبي من قلب العاصمة طرابلس ،و لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات ،وهي تحاصر المدينة من عدة محاور ،فضلا استهداف سلاح الجو لتمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وميليشيات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

و كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش الليبي، اعلن مساء الخميس، على “فيسبوك” تقهقر “الميليشيات” وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس ،واستهدفت الغارات مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.