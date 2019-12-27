انفجار قذيفة بالقرب من مصفاة الزاوية لتكرير النفط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط ،إصابة مواقع قريبة من مخزن زيوت تشرف على تشغيله مصفاة الزاوية لتكرير النفط جراء قذيفة، وذلك ظهر يوم الجمعة 27 ديسمبر 2019. حيث استهدفت هذه القذيفة مستودع تخزين غرب بوابة مصفاة الزاوية لتكرير النفط. ولم تسجل أية خسائر بشرية.

هذا و حذر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، من امتداد الاشتباكات إلى مصفاة الزاوية قائلا: ” إنّ استهداف المصفاة هو جريمة حرب. ففي حال تضررها، ستحرم المنشآت الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات الطاقة وتحلية المياه من الوقود. وسوف يتطلب ذلك استيراد كميات إضافية من البنزين والديزل، مما سيكلف الشعب الليبي عشرات أو مئات الملايين من الدولارات. إنّ تكرر هذه الأفعال العبثية سوف يؤدي الى وقوع خسائر بشرية ومادية، وحدوث كوارث بيئية.”

وتابع قائلا: هذا الاعتداء الثاني بالقرب من منشآتنا* في منطقة الزاوية خلال أربعة وعشرين ساعة ولا نستبعد تعليق عملياتنا في مناطق الاشتباكات للحفاظ على سلامة مستخدمينا.

و جدّدت المؤسسة الوطنية للنفط دعوتها الى جميع الأطراف المتحاربة بالابتعاد عن من المواقع التابعة لها، وعدم المساس بمصدر الدخل الوحيد لليبيين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا