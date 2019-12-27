شاهد..صحفيون أتراك داخل سيارة مسلحة تابعة لميليشيات مصراتة يوثقون لحظة فرارهم من محور عين زارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو لفرار صحفيين أتراك من محور عين زارة بعد نجاتهم من قصف استهدف سيارة مسلحة تابعة لميليشيات مصراتة.

وأظهر المقطع المرئي، تواجد الصحفيين الأتراك داخل سيارة مسلحة تابعة لميليشيات مصراتة، وهم في حالة ذعر، مؤكدين أنه تم استهدافعم بقذيفة “كورنيت” بمحور عين زارة.

ويتواجد عدد كبير من الأتراك الداعمين لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بين صفوف الميليشيات المقاتلة في طرابلس ومصراتة، بالإضافة للصحفيين ضمن وسائل الإعلام التركية أيضًا، حيث تُعلن تركيا دعمها العسكري للميليشيات في ليبيا، رغم مجس الأمن الدولي بحضر التسليح.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جدد تأكيده على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بعدما تقدمت حكومة الوفاق، بطلب ذلك رسميًا.

فيديو | صحفيين أتراك موفدين إلى #طرابلس ينشرون مقطعًا للحظة فرارهم من محور عين زارة بعد استهدافهم بقذيفة أثناء تواجدهم داخل سيارة مسلحة تابعة لإحدى كتائب #مصراتة . #ليبيا #المرصد Posted by ‎صحيفة المرصد الليبية‎ on Thursday, December 26, 2019

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