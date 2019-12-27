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بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

27 December, 2019

وصل رئيس مجلس النواب الليبي ، المستشار عقيلة صالح، إلى العاصمة القبرصية، نيقوسيا ،في زيارة تستغرق يومين، بهدف ابطال مذكرتي التفاهم التي وقعها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ، والحكومة التركية ،وفق ما أفاد به المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب ،أن الزيارة تستهدف «إرساء دعائم الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كونه يُمثل أهمية للدولتين، وباقي دول حوض المتوسط، وتناول امكانية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات».

ورافق عقيلة صالح في زيارته التي جاءت بدعوة رسمية من البرلمان القبرصي، النواب إبراهيم ازغيد، وامحمد أبوفارس، وانتصار شنيب ،و ذلك تلبية للدعوة الرسمية التي تلقاها من نظيره القبرصي ديمترس سيلورس.