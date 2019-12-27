الجيش الليبي ينتشر في منطقة الحرشة غربي مدينة الزاوية

اكدت مصادر مطلعة قيام قوات الجيش الوطني الليبي بالانتشار في منطقة الحرشة غربي مدينة الزاوية .
يأتي ذلك بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على منطقة الحرشة .
تعليق
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ملاحظة مهمة مهمة مهمة:
يجب على التوار الالتحام الآن مش وقت انقسامات
لماذا توار الزاوية ينتقدون توار مصراتة وتوار مصراتة ينتقدون توار الزنتان..
لا تجعلوا تقدمات الجيش تحبط معناوياتم
الان ليس وقت ملام . كل واحد منكم يلوم الاخر على الخسائر ، خلاص الله غالب . اللي صار صار . انظروا امامكم ولا تنظرو للخلف
سيستغل خلافكم مشير الصفر انتبهوا
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