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الجيش الليبي ينتشر في منطقة الحرشة غربي مدينة الزاوية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اكدت مصادر مطلعة قيام قوات الجيش الوطني الليبي بالانتشار في منطقة الحرشة غربي مدينة الزاوية .
يأتي ذلك بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على منطقة الحرشة .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ملاحظة مهمة مهمة مهمة:
    يجب على التوار الالتحام الآن مش وقت انقسامات
    لماذا توار الزاوية ينتقدون توار مصراتة وتوار مصراتة ينتقدون توار الزنتان..
    لا تجعلوا تقدمات الجيش تحبط معناوياتم
    الان ليس وقت ملام . كل واحد منكم يلوم الاخر على الخسائر ، خلاص الله غالب . اللي صار صار . انظروا امامكم ولا تنظرو للخلف
    سيستغل خلافكم مشير الصفر انتبهوا

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