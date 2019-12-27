الجيش الليبي ينتشر في منطقة الحرشة غربي مدينة الزاوية

اكدت مصادر مطلعة قيام قوات الجيش الوطني الليبي بالانتشار في منطقة الحرشة غربي مدينة الزاوية .

يأتي ذلك بعد سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي على منطقة الحرشة .