كوساتشوف: تركيا غير جادة في خوض عمليات عسكرية ميدانية في ليبيا

توقع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس اتحاد الغرفة العليا بالبرلمان الروسي، قستنتين كوساتشوف، عدم سعي تركيا لاتخاذ إجراءات عسكرية عملية في ليبيا.

وفي تعليق على تصريح الرئيس التركي بتقديم طلب لبرلمان بلاده لاستخدام قوات تركية في ليبيا، قال كوساتشوف

وفق ما نقلت روسيا اليوم، إن تركيا ليست لديها الرغبة في أن تخوض عمليات عسكرية ميدانية، لأنها لو رغبت في ذلك لما انتظرت حتى يتبنى البرلمان قراره بعد 3 أسابيع، معتبرا أن الهدف من هذه التصريحات هو إصرار أنقرة على ضرورة تواجدها في أي تسوية للأزمة الليبية.

وفيما يتعلق بتصريح أردوغان عن وجود مرتزقة روس في ليبيا يصل عددهم إلى ألفين، قال كوساتشوف إن مثل هذه التصريحات غير لائقة في ضوء العلاقات بين تركيا وروسيا، مضيفا أن أردوغان بات يسير وراء ما أسماها بموضة اليوم، وهي الزعم أن روسيا حاضرة في كل مكان واتخاذ تصرفاتها كمبرر لأفعاله بحسب ما نقلت روسيا اليوم عن قستنتين.

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