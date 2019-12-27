حملة مداهمات واعتقالات تقض مضجع سكان طرابلس

تشهد بعض أحياء العاصمة طرابلس حملة مداهمات واعتقالات للشباب المؤيدين للجيش الوطني والرافضين لممارسات التشكيلات المسلحة.

ونقلت عدة مصادر طابقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باعتقال التشكيلات المسلحة العشرات من حي الهضبة المجاور لمنطقة صلاح الدين تزامناً مع اقتراب الاشتباكات من الإشارة الضوئية بعد دخول الجيش الوطني إلى معسكر التكبالي وعمارات حي الزهور ومن قبلهما مقر مصلحة الجوازات وكلية ضباط الشرطة.

كما علمت 218 أن التشكيلات المسلحة ما تزال تضيق الخناق على سكان العاصمة طرابلس حيث تقوم بتفتيش الهواتف النقالة لمعرفة الميول السياسية لأصحابها.

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