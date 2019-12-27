السعيدي يكشف لـ218 تفاصيل نقل مقاتلين إلى طرابلس

عبر عضو مجلس النواب علي السعيدي عن رفضه واستهجانه لطلب حكومة الوفاق الدعم العسكري المباشر من تركيا لمواجهة الجيش الوطني في محاور طرابلس.

وقال السعيدي في تصريح لـ218 إن تركيا لم تكن بعيدة عن الدعم اللوجستي والفني منذ بداية الحرب مضيفاً أن الرئيس رجب طيب أردوغان بعث بمقاتلين من سوريا وقد وصلوا فعلاً إلى طرابلس وتحديداً في محوري صلاح الدين وعين زارة.

وأوضح السعيدي أن المقاتلين الأجانب وصلوا إلى طرابلس عبر شركة الخطوط الإفريقية وتحديداً عبر طائرةٍ من نوع إيرباص 319 مسجلة تحت الرقم 5AONO قامت بأكثر من 5 رحلات برعاية وإشراف جهاز المخابرات التركية.

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