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تلبية لدعوة رسمية .. صالح يصل قبرص بشأن مذكرتي السراج وأردوغان

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل رئيس مجلس النواب المستشار  عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا.

وقال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، إن الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من البرلمان القبرص، وتهدف إلى إبطال مذكرتي التفاهم التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع الرئيس التركي، رجب أردوغان.

وأضاف المريمي، أن الزيارة تستهدف إرساء دعائم الأمن والاستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ كونه يُمثل أهمية للدولتين، وباقي دول حوض المتوسط، وتناول امكانية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

ورافق صالح في زيارته التي تستغرق عدة أيام عضوي مجلس النواب إبراهيم ازغيد وانتصار شنيب.

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اخبار ليبيا 24

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  • شعار الاخـــــــــــــــــــــــــــــوان
    عيش خووووووووول تموت مستور
    وفى طيززززك احلـــــــى خابـــــــــــــــور

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  • نشيد االاخـــــــــــــــــــــــوان يا اابن االمومسسسس
    احنـــــــا الاخوانجيــــــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نقبـــــض من تركيـــــــــــا … ونعيش عيشــــــه هنيــــــــــــه
    تركيــــــــــا دى اهى بيتنــــا ..نتنــــــاكك فيهــــــــا براحتنــــا
    وقطـــــــــر دى حبيبتنـــــا… نقبــــض من خزنتهــــــــــــــــا
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نـاكونـــــــا المصرييــــــن … بــــــدل المـــــــــره عشريـــن
    فى اطياززنا مش قادريـــــن .. وهربنــــــــا مفشوخيـــــــــــن
    مــن يــومهـــا مخروميـــــن.. مــــن نيككهــــــم تعبانييـــــــن
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه

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