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الحكومة المؤقتة: الشعب الليبي ليس أمامه سوى مقاومة الغزو التركي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلن نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري أمس الخميس إنه خلال زيارة الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى تونس طلب منها السماح للمخابرات التركية بالعمل من أجل عدم استقرار ليبيا مستغلاً دولة تونس الجار لليبيا.

البدري وفي تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال :”إن اليوم يفاجئنا أردوغان بزيارة إلى دولة تونس ويطلب حسب ما هو مسرب من تونس أن تسمح لمخابراته بالعمل على عدم استقرار ليبيا من خلال استغلال تونس الجار لليبيا”.

وأكد على أن الشعب الليبي ليس أمامه سوى مقاومة الغزو التركي، مؤكداً على أن ليبيا لن تكون جزء من إمبراطورية أحلام أردوغان وخسارته لبلدية إسطنبول لن يعوضها بمدينة ليبية.

ورداً على تصريحات التركية بوجود عناصر أجانب تقاتل في صفوف الجيش، أوضح البدري أن وجود عناصر غير ليبية ضمن الجيش هو شكل من أشكال الجنون الذي يعاني منه أردوغان منذ فترة وإذا كان يريد التذكير ماذا فعل عندما أخذت إسرائيل السفينة التركية مرمرة بعد أن قتلت أثنى عشر شخصا على متنها وتم جرها إلى ميناء حيفا.

وتابع: “الليبيون سيقاومون المساس بوحدتهم الوطنية وبسلامة أراضيهم واستقلال قرارهم والجيش الوطني العربي الليبي سوف يتصدى للغزو التركي”.

وأضاف أن ليبيا كانت ضحية للتآمر الدولي منذ أن وقعت تركيا في عام 1912 معاهدة أوشي التي تم بموجبها تسليم ليبيا لإيطاليا وفي عام 2011 تدخل حلف شمال الأطلسي تم انتشار الفوضى والعبث بكل مقدرات الدولة.

وأشار إلى أن دول الإسلام السياسي تركيا وقطر قامت باستخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة لهم في سبيل وضع ليبيا تحت أقدام الإسلام السياسي وآخر ما قامت به تركيا هو توقيع اتفاقا مع جهة غير رسمية لا يحق لها تمثيل ليبيا وأبرمت معها اتفاقية لرسم الحدود البحرية مع ليبيا.

نائب رئيس الوزراء لفت إلى أن ما يثير الجدل أن هذه الاتفاقية أشترط فيها أن يتم اعتمادها من البرلمان التركي فقط لكي تصبح سارية المفعول وذلك لمعرفة الجانب التركي أن من وقع معهم الاتفاق هو شخصية عادية ليس له حق تمثيل ليبيا بأي شكل من الإشكال وهو نتاج لمؤتمر الصخيرات المنتهي الصلاحية”.

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • نشيد االاخـــــــــــــــــــــــوان
    احنـــــــا الاخوانجيــــــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نقبـــــض من تركيـــــــــــا … ونعيش عيشــــــه هنيــــــــــــه
    تركيــــــــــا دى اهى بيتنــــا ..نتنــــــاكك فيهــــــــا براحتنــــا
    وقطـــــــــر دى حبيبتنـــــا… نقبــــض من خزنتهــــــــــــــــا
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه
    نـاكونـــــــا المصرييــــــن … بــــــدل المـــــــــره عشريـــن
    فى اطياززنا مش قادريـــــن .. وهربنــــــــا مفشوخيـــــــــــن
    مــن يــومهـــا مخروميـــــن.. مــــن نيككهــــــم تعبانييـــــــن
    احنـــــــــا الاخوانجيــــــه … حلوين واطيازززنا طريـــــــــه

    رد

  • الشعب الليبي لن يقبل بالغزو المصري لبلاده . مصر لا تخفي طمعها في خيرات ليبيا ، فقد عبر اكثر من مسؤول مصري عن اطماع مصر في واحة الجغبوب الليبية مرارا و تكرارا ، بل و عبروا عن طمعهم ببحيرة المياه الجوفية في الكفرة و السرير ، بدعوى انها مياه متسربة من نهر النيل (!) ، و المصريون هم فعلا يسرقون اطنانا من خام الذهب الذهب في جبل العوينات الليبي منذ عدة سنوات . و حفتر يسهل لهم تحقيق اطماعهم في ليبيا ، مقابل ان يوصلوه الى الحكم هو و اولاده .
    و الشعب الليبي لن يقبل بهيمنة اعراب الخليج على السلطة في بلاده .
    و الشعب الليبي لن يقبل بأي حكم اجنبي ..
    اما مذكرة التفاهم على ترسيم الحود البحرية ، فقد اعادت الى ليبيا حقها الشرعي في منطقتها الاقتصادية الخالصة بالبحر المتوسط ، التي كانت اليونان قد سرقتها ، باتفاقية وقعتها مع مصر (في غياب الدولة الليبية) . و كل من يعارض ان تستعيد ليبيا 40 الف كيلو مترا مربعا من مياهها الاقتصادية ، هو خائن
    التافه عقيلة صالح (البرقاوي) ، يصطف مع اعداء برقه .. فينحاز الى اليونان و قبرص ، ضد مصالح برقة ، متنازلا تنازل العملاء الخونة عن مياه برقة ، لصالح جزيرة كريت اليونانية ، و في عمالته و خيانته ، يساوي بين ساحل دولة ليبيا و ساحل جزيرة يونانية ، خلافا لقانون البحار .
    و العالر لا يمحوه الزمن

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