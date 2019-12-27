مصر وروسيا تؤكدان على أهمية تكثيف الجهود لمكافحة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا

القاهرة-العنوان

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي تطورات الأوضاع في ليبيا، وتم التوافق على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية، ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن بوتين أكد على الأهمية التي توليها موسكو لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر في الفترة القادمة، في إطار اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد السيسي تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية في كافة المجالات، مشيداً بالمشروعات التنموية الهامة التي يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس.