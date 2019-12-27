مؤكدة أنه لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات .. الإعلام الحربي : وحدات الجيش  تقترب من قلب طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الإعلام الحربي التابع لقيادة الجيش،اليوم الجمعة ،عن سيطرة وحدات الجيش على مواقع جديدة، بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط،مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق.

و بهذه التقدمات الجديدة تقترب قوات الجيش الليبي من قلب طرابلس، و لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات ، فضلا عن استهداف سلاح الجو لتمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وقوات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

و كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، أعلن مساء الخميس، على “فيسبوك” تقهقر قوات الوفاق وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس .

المركز الإعلامي أوضح أن وحدات الجيش استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.

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