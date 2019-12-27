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مؤكدة أنه لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات .. الإعلام الحربي : وحدات الجيش  تقترب من قلب طرابلس

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن الإعلام الحربي التابع لقيادة الجيش،اليوم الجمعة ،عن سيطرة وحدات الجيش على مواقع جديدة، بدءاً من مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط،مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية، عقب تراجع قوات الوفاق.

و بهذه التقدمات الجديدة تقترب قوات الجيش الليبي من قلب طرابلس، و لا يفصلها سوى أقل من 4 كيلو مترات ، فضلا عن استهداف سلاح الجو لتمركزات تابعة للجماعات المتطرفة وقوات حكومة الوفاق بمحيط مصفاة الزاوية.

و كان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابعة للجيش، أعلن مساء الخميس، على “فيسبوك” تقهقر قوات الوفاق وانهيار ما تبقى من دفاعاتها بمنطقة الهضبة البدري جنوب طرابلس .

المركز الإعلامي أوضح أن وحدات الجيش استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة وسط المدينة، إلى جانب مواقع لمسلحي مصراتة في ضواحي مدينة سرت، التي يحشد الجيش قواته وآلياته في محيطها منذ نحو أسبوعين استعداداً لدخولها عقب المهلة.

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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  • من الامثال الشعبيه المصريه
    الاخوانجــــــــــى لو ناســـــــــــــــــــــى
    خده افشخـــــــــه ورا مصنــــع الكراسى

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  • من الامثال الشعبيه المصريه
    الاخوانجــــــــــــى لو عقـــــــله تــــــــــــــاه
    هاتـــه واضربــــــــــه علــــــى قفـــــــــــــاه

    رد

  • من الامثال الشعبيه المصريه
    هـــــــات الاخوانجـــــــــــــــى من قفـــــــــــــــــــــاه
    واضربــــــــــه بكف عمـــــــــــــــره ماينســـــــــــــاه

    رد

  • من الامثال الشعبيه المصريه
    الكــــــف على قفــــا الاخوانجــــــــى يطرقـــــــــع
    زى المــولوتــــــوف لماينفجـــر ويفرقـــــــــــــــــع

    رد

  • من التراث الشعبى المصـــــــــــــــرى
    الاخوانجــــــــــــى خروووف مهبـــــــــــــــــوش
    لو فكــــــــــــــــــــر ينطح متسبهــــــــــــــــــوش
    لازم يمشـــــــــــــــى علـى العجين ما يلخبطهوش

    رد

  • من الاخبار الكاذبة المضحكة ، التي تبثها فضائية الحدث التابعة لحفتر ، كخبر عاجل ؛ أن القواعت المسلحة تسيطر على مقر رئاسة الاركان العامة بطرابلس .
    و يلاحظ ان تنظيم الكرامة يتجنب وصف قواته باسم القوات المسلحة (العربية) ، تماما كما يتجاهل أن قائد قواته ليس ليبياً ، بل هو مواطن أميركي (بحكم القانون الليبي) .
    و يكفي أن نشير بأن ما يسمى القوات المسلحة العربية الليبية ، يقودها عميل للمخابرات المركزية الاميركية ، اختار التجنس بالجنسية الاميركية ، و هو يعلم ان التشريعات الليبية كافة ، تمنع على غير الليبيين العمل في الجيش الليبي .
    و على اية حال ، منذ ان دمر حلف الناتو الجيش الليبي سنة 2011 (بمشاركة الضابط الاميركي خليفة حفتر) ، لم يعد في ليبيا جيش ، بل اشلاء من الجيش .
    و كما في قوات تنظيم الكرامة (البرقاوي) ضباط من الجيش ، فكذلك في قوات البركان ضباط من الجيش ، و كما في هذا ميليشيات .. فكذلك في ذاك ميليشيات .
    حفتر يستعين بقبائل برقة الحاقدة على طرابلس ، و بانصار النظام السابق في ورفلة و ترهونة و بعض بلدات الغرب الليبي ، كي ينصب نفسه حاكما لليبيا و كي يصل الى بنك ليبيا المركزي . و سوف ينقلب ضد انصار النظام السابق و ضد قبائل برقة ، ليورث ليبيا لاولاده (حاملي الجنسية الاميركية) .

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