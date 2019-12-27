فيديو| لبحث تداعيات اتفاقية “السراج وأنقرة”.. رئيس مجلس النواب يصل إلى قبرص

نيقوسيا-العنوان

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى قبرص في زيارة رسمية.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريحات صحفية أن المستشار صالح سيناقش مع الجانب القبرصي تداعيات اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين السراج وأنقرة.

وأضاف المريمي أن عددا من أعضاء مجلس النواب يرافقون المستشار عقيلة صالح في هذه الزيارة.