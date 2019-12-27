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فيديو| لبحث تداعيات اتفاقية “السراج وأنقرة”.. رئيس مجلس النواب يصل إلى قبرص

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

نيقوسيا-العنوان

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إلى قبرص في زيارة رسمية.

وأوضح المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي في تصريحات صحفية أن المستشار صالح سيناقش مع الجانب القبرصي تداعيات اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين السراج وأنقرة.

وأضاف المريمي أن عددا من أعضاء مجلس النواب يرافقون المستشار عقيلة صالح في هذه الزيارة.

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Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, December 27, 2019

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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