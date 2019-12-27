اختتام دورة طبية لرفع كفاءة العناصر الطبية بالخدمات الصحية بالمرج

اختتمت أمس الخميس بمدينة المرج الدورة التدريبية لرفع كفاءة العناصر الطبية في مجال التحاليل الطبية، بمشاركة أربعين عنصرا طبيا من العاملين بالمراكز والوحدات الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية بالمرج.

الدورة استمرت لعشرة أيام تحت إشراف مكتب الموارد البشرية بإدارة الخدمات الصحية، كما اشتملت على شقين نظري وعملي، تمثلا في إلقاء محاضرات متخصصة داخل عيادة الشهيد سلامة الدروقي والشهيد أحمد الغرياني.

وبحسب القائمين عليها، فإن دورة مماثلة ستنطلق الأسبوع القادم، تستهدف خمسة وعشرين عنصرا طبيا من العاملين بمركز الشهيد أحمد الغرياني، وخمسة عشر عنصرا طبيا بمركز الإمام مالك، وذلك حسب الخطة المتبعة للتدريب.

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