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محاولة فاشلة لتوظيف منابر “مساجد طرابلس” سياسياً

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يتحدث عبر مكبر صوت أحد المساجد وهو يدعو الشباب إلى الالتحاق بالجبهات وصد تقدمات الجيش الوطني بعد تراجع ملحوظ في صفوف المقاتلين لدى التشكيلات المسلحة.

ويعتبر استغلال المنابر داخل المساجد، أحد أدوات الخطاب المؤثر لإطلاق الحملات السياسية وتجنيد الشباب وحثهم على امتشاق الأسلحة والدخول إلى ساحات الوغى حيث لهيب النيران.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع لرجل يصرخ بأعلى صوته مستعملاً الآيات القرآنية النقية لتوظيفها حسب هواه السياسي والأيديولوجي.

وقابل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المقاطع التي انتشرت كالنار في الهشيم، بالتهكم والتندر اللذين ينمان عن وعي مجتمعي لدى سكان العاصمة.

هؤلاء الرواد الذين معظمهم من الشباب المعاصر للأحداث المتسارعة منذ سنوات طرحوا موقفهم الرافض لهذه الدعاوى بكل وضوح قائلين إن التشكيلات المسلحة حين كانت تتقاسم الأموال وتستخرج الاعتمادات لم يخطر على بالها مساعدة الشباب العاطل عن العمل، والفاقد للأمل، واليوم حين بلغت القلوب الحناجر وعلت صيحات المسلحين صار شباب العاصمة هم الملجأ والمنقذ.

منطق الرد هذا فيه من الوعي الكثير، فهو يعكس مقدار ما وصلت له التشكيلات المسلحة من انخفاض في شعبيتها جعل من الحديث الذي تسوقه والحجج التي تقدمها ضعيفة جداً ولا تؤثر على أفكار الشباب الموجودين في طرابلس والذين عبروا عن عدم استعدادهم للموت من أجل استمرار الغنائم ومنطق الفوضى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يكفي ان يكون مصدر الخبر قناة 218 الملأجورة ، التي تتلقى أجرها من جهاز المخابرات في دولة المشيخات العربية ، حتى يفقد كل احترام .
    و في كل الاحوال ، هو جيش حفتر و اولاده ، و ليس ابدا جيشا وطنيا ، فليبيا بعد غزوة الناتو لم يعد بها جيش وطني . كلهم في الجانبين ميليشيات قبلية و اسلامية .
    و اذا كان في الغرب الليبي من يستغلون منابر الجوامع لتاجيج حرب داحس و الغبراء الليبية ، فكذلك شيوخ التيار السلفي المدخلي في إمارة برقة ، يعتبرون كل من لا يؤيد حفتر و تابعه التافه عقيلة صالح ، هم خوارج .. يجب الجهاد و قتلهم . اي ان نصف سكان ليبيا المقيميم في العاصمة هم خواج يحل سفك دمائهم .
    الطرابلسية لا يريدون الميليشيات ، لكنهم يرفضون رفضا تاما قاطعا ان يحكمهم جنرال يحمل الجنسية الاميركية ، يكره ليبيا و الليبيين و يحقد عليهم .
    و الطرابلسية الاحرار يعلمون تمام العلم ، ان قبائل برقة التي تكره طرابلس كراهية الموت ، تصطف وراء حفتر للانتقام من طرابلس و الطرابلسية .. و التشفي بهم .
    و حتى لو دخل حفتر طرابلس ، فلن يهنأ بالبقاء فيها

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  • الغرض الأساسي من دخول حفتر لطرابلس ليس لحماية المواطنين كما يدعي – انما فقط للسيطرة على البنك المركزي في طرابلس – وهذه خطة عملاء برقة الخونة الذين خانوا حتى الشيخ المجاهد عمر المختار –
    حفتر والقوات المسلحة ووراءهم المصريين والاردنيين واللبنانيين – يريدون فقط الوصول للاموال واحتياطي الذهب الليبي داخل المصارف في طرابلس – ومحاولة خنق المواطنين بحرمانهم من امتيازاتهم الحقوقية ومعاشاتهم الوظيفية وتعطيل الخدمات في العاصمة – الان بنغازي تتلقى الدعم من عدة دول سواء لبناء البنية التحتية وإقامة المصانع واستيراد كل الأجهزة والتقنيات من الدول الأوروبية والعربية – بينما عجلة التقدم في العاصمة طرابلس تسير ببطء شديد بسبب الضغوطات سواء من القصف الحفتري – او وجود احزاب سياسية لا تدعم الا أعضاءها فقط ولها انتماءات خارجية مشبوهة سواء مع تركيا او دول اخرى او جاليات عربية قاطنة في طرابلس -لا يهمها الا المصالح الشخصية –
    الكل يعلم الكره الذي يحمله المنطقة الشرقية لمناطق الجهة الغربية والجنوبية – وهنا اعتقد من الضروري من القباءل الليبية الشرفاء والغيورين على الوطن والعاصمة والاداريين التفاعل مع الادارة الحكومية في طرابلس واقصاء المصراتيين من الادارات الليبية – لانهم يحاولون تخصيص المؤسسات العامة الليبية لمصالحهم الخاصة سواء بالاعتمادات المزورة او وضع اليد او استغلال المناصب دون المثول امام محكمة الرقابة الإدارية والاقتصادية – طرابلس تحتاج لوقفة حقيقية من العلماء المستقلين للشءون الاجتماعية في طرابلس سواء دينيا او اقتصاديا – لان بعض المشايخ للاسف انحازوا لاحزاب وطواءف ليس لها علاقة بالمنظور الاجتماعي الليبي الذي نعرفه والذي يخاطب الليبين بشكل عقلاني سواء برفض الاحتلال او برفض تدخلات الشرق التي تصطاد الفرص لاطالة الأزمة وتسخير الاموال الليبية في صالح الجيش الحفتري ومن وراءه من اطماع عربية اخرى في جعل العاصمة مرتع لأهوائهم وسوق لتجاوزاتهم وتجارتهم الغير قانونية .

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