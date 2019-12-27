تواصل برنامج التطعيمات للأطفال والعائلات النازحة ببني وليد

يتواصل بمكتب الرعاية الصحية ببني وليد برنامج التطعيمات الإجبارية لأطفال المدينة والعائلات النازحة من عدة مناطق في البلاد.

وفي تصريح لقناة ليبيا أوضح مدير مكتب الرعاية الصحية بالمدينة أيمن الهوادي، أن المكتب يعاني من انعدام لقاح الحصبة منذ 3 أشهر، مثنيا على الجهود التي يبذلها موظفو المكتب في إعطاء التطعيمات رغم قلة كمية الأمصال التي تصرف حسب عدد سكان المدينة دون النظر إلى الأعداد الكبيرة من الأسر النازحة.

وأضاف الهوادي أن المكتب سيشرع خلال الأسبوع القادم في الحملة السنوية لتطعيم تلاميذ الصفين الأول والتاسع من التعليم الأساسي في مدارس المدينة كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا