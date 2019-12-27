

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سرت |

27 December, 2019

قامت عضو المجلس البلدى سرت المكلفة بمتابعة ملف الصحة والعمل هنية سالم ابوخريص بجولة عمل تفقدية لمستشفى ابوهادى القروى خاصة بعد صدور قرار المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى رقم 1107 لسنة 2019 بشأن ترفيع المركز الصحى ابوهادى الى مستشفى ابوهادى القرورى بسعة ستون سريرا.

وقال الناطق الرسمى بالمجلس البلدى سرت محمد الاميل ان هذه الجولة تندرج فى أطار متابعة بلدية سرت هذا المستشفى الصحى القرورى الدى يقدم خدماتة الصحية للمواطنيين المترددين علية رغم امكانياتة الضعيفة ،وتأتى الزيارة للوقوف على الاحتياجات الفعلية للمشفى والتنسيق مع وزارة الصحة بامكانية توفير المتطلبات العاجلة.

رافقها خلال الجولة عضو المجلس الشورى سرت عميد كلية العلوم الصحية بجامعة سرت الدكتور عبد الحكيم سعد ومدير المستشفى عبد القادر شو ،وشملت الجولة كافة الاقسام الطبية بالمستشفى.

واوضح ان الجولة ، تم الاتفاق خلالها على أقامة دورات تدريبية تأهلية للعناصر الطبية والطبية المساعدة للرفع من كفاءتهم وقدرتهم الطبية ،وذلك بالتعاون بين كلية العلوم الصحية بجامعة سرت ومستشفى ابوهادى القروى.