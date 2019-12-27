الإعلام الحربي: الجيش يسيطر على طريق المطار

أكدت شعبة الإعلام الحربي سيطرة القوات المسلحة على طريق المطار، بدءا بالمطار العالمي حتى خزانات النفط، مرورا بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية.

هذا وشهدت محاور جنوب طرابلس اشتباكات عنيفة منذ يوم أمس وخاصة في محور صلاح الدين وطريق المطار، حيث تقدمت وحدات القوات المسلحة إلى مواقع جديدة، فيما تراجعت الميليشيات المسلحة إلى الخلف.

وفي سياق متصل قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن قوات النخبة تستعد لدخول المرحلة الحاسمة في الأحياء الرئيسة بقلب طرابلس، وإن القوات الجوية تقدم الدعم الناري والغطاء اللازم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا