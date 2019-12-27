شاهد .. الاعلام الحربي يتجول في محور صلاح الدين وتظهر المواقع التي تمت السيطرة عليها

تجولت عدسة شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني في محور منطقة صلاح الدين وأظهرت خلال جولتها المواقع التي تمت السيطرة عليها.

وذكرت الشعبة في بيان لها، أن المواقع المعروضة في التسجيل المصور كانت المواقع نقاط لقوات الوفاق ومصدراً للنيران الموجهة على عناصر القوات المُسلحة، وللقذائف العشوائية التي استهدفت المدنيين الآمنين بالمناطق المُحيطة بها.

وأضافت الوحدة أن الوحدات العسكرية بالقوات المُسلحة بسطت كامل سيطرتها على مساحات شاسعة منها، بعد معارك عنيفة خاضتها خلال الساعات الماضية.

ويظهر في التسجيل المصور تجول عدسة شعبة الاعلام الحربي في منطقة صلاح الدين بدءاً من ” مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي .

وكانت شعبة الاعلام الحربي أعلنت سيطرة القوات المسلحة على كل من منطقة مطار طرابلس العالمي إلى خزانات النفط، مروراً بكوبري الفروسية ومعسكر النقلية.

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات #شعبة_الاعلام_الحربي..بالأمس كانت هذه المواقع نقاط للمجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية ، وكانت مصدراً للنيران الموجهة على عناصر القوات المُسلحة ، وللقذائف العشوائية التي استهدفت المدنيين الآمنين بالمناطق المُحيطة بها ..واليوم وحداتنا العسكرية بالقوات المُسلحة تُبسط كامل سيطرتها على مساحات شاسعة منها ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع العدو خلال الساعات الماضية ..عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي .معنويات الرجال تُعانق السماء ، جاهزون لتنفيذ آوامر الموت .. عاقدين العزم على مواصلة المسير حتى تحرير كامل تراب الوطن .#صلاح_الدين#الفتح_المبين Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, December 27, 2019

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