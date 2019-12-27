اتصالات إيطالية مع الدول المعنية بليبيا لحشد الالتزام الدولي حولها

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، أن الاتصالات التي أجراها المسؤولون الإيطاليون مع قادة الدول المعنية بليبيا، تشدد على الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار ومنع التدخلات الخارجية، محذرة من أي تصعيد عسكري قد تشهده البلاد.

وأشارت سيريني إلى أن بلادها مهتمة بمنع المزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الأمني في ليبيا، مؤكدة أن المسار الرئيسي يظل مسارا سياسيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن بلادها تستثمر كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة لجعل مؤتمر برلين أكثر فعالية، ولاستئناف الحوار بين الليبيين.

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