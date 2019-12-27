مفوضية حقوق الإنسان تحذّر من الانتهاكات في ليبيا

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من ارتفاع معدل انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وشددت المفوضية في بيان لها على أن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا تشمل “القتل العمد، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجسدي والجنسي، والاختطاف للحصول على فدية.

بالإضافة إلى “الابتزاز، والعمل القسري على أيدي مسؤولين حكوميين واستغلال المهاجرين من قبل المهربين” .

وحمّلت المفوضية أطراف النزاع والمسؤولين في ليبيا مسؤولية مقتل أكثر من 300 مهاجر عالقين في ليبيا خلال عام 2019 فيما عبرت عن قلقها من استمرار تخزين الأسلحة والذخيرة على مقربة من المواقع المدنية من قبل أطراف النزاع في ليبيا، لا سيما المراكز التي يتم احتجاز المهاجرين واللاجئين داخلها .

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