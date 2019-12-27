لجنة الطوارئ بالمؤقتة تناقش خططها للفترة القادمة 

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية فتحية حامد بصفتها رئيسة لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة المؤقتة، الخطة العامة للطوارئ، وتوزيع المهام، وآلية تقديم الخدمات العاجلة، وتنسيق وتوحيد كافة الجهود.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته حامد في مقر ديوان الوزارة بمدينة بنغازي، حضره مدير إدارة المساعدات والشؤون الإنسانية بالوزارة، ووكيل وزارة الحكم المحلي، إلى جانب مندوبين عن وزارتي الداخلية والتعليم، والهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة والمؤسسة الوطنية للموارد المائية، والهيئة العامة للبيئة وهيئة السلامة الوطنية، ومنظمات الهلال الأحمر والكشاف والإغاثة والإنقاذ.

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