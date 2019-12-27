لقطات تظهر سيطرة الوحدات العسكرية على منطقة صلاح الدين

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات

#شعبة_الاعلام_الحربي..بالأمس كانت هذه المواقع نقاط للمجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية ، وكانت مصدراً للنيران الموجهة على عناصر القوات المُسلحة ، وللقذائف العشوائية التي استهدفت المدنيين الآمنين بالمناطق المُحيطة بها ..واليوم وحداتنا العسكرية بالقوات المُسلحة تُبسط كامل سيطرتها على مساحات شاسعة منها ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع العدو خلال الساعات الماضية ..عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي .معنويات الرجال تُعانق السماء ، جاهزون لتنفيذ آوامر الموت .. عاقدين العزم على مواصلة المسير حتى تحرير كامل تراب الوطن .#صلاح_الدين#الفتح_المبين

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, December 27, 2019