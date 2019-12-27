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لقطات تظهر سيطرة الوحدات العسكرية على منطقة صلاح الدين

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

 

نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة لقطات فيديو، تظهر المواقع التي سيطر عليها الجيش في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات

#شعبة_الاعلام_الحربي..بالأمس كانت هذه المواقع نقاط للمجموعات الإرهابية والعصابات الإجرامية ، وكانت مصدراً للنيران الموجهة على عناصر القوات المُسلحة ، وللقذائف العشوائية التي استهدفت المدنيين الآمنين بالمناطق المُحيطة بها ..واليوم وحداتنا العسكرية بالقوات المُسلحة تُبسط كامل سيطرتها على مساحات شاسعة منها ، بعد معارك عنيفة خاضتها مع العدو خلال الساعات الماضية ..عدسة شعبة الإعلام الحربي تتجول في منطقة صلاح الدين بدءاً من " مفترق – صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي .معنويات الرجال تُعانق السماء ، جاهزون لتنفيذ آوامر الموت .. عاقدين العزم على مواصلة المسير حتى تحرير كامل تراب الوطن .#صلاح_الدين#الفتح_المبين

Posted by ‎شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‎ on Friday, December 27, 2019

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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