“المفوضية الأوروبية” تحذّر من أطراف خارجية تهدد مستقبل ليبيا

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية، محذرة من محاولات بعض الأطراف الخارجية التأثير على مستقبل ليبيا.

وقالت دير لاين في مقابلة مع صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يتبنى موقفا موحدا بدعم عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، من خلال اتفاق دبلوماسي – سياسي، ويتعين أن يكون واضحا بأنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية لافتة إلى أن هناك العديد من الجهات الفاعلة التي تحاول تقسيم البلاد عبر السلاح.

كما أشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن مسار برلين الذي يشارك فيه الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يحقق حلا لمستقبل دائم للسلام في ليبيا.

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