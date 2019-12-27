الخارجية الإيطالية: الوضع في ليبيا لايزال مقلقاً للغاية

ليبيا – شددت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية مارينا سيريني بأن الوضع في ليبيا لا يزال مقلقًا للغاية، منوهة بأنه بالنسبة لبلادها فإن ليبيا هي الملف الدولي الرئيسي، قائلةً:” فنحن البلد الأكثر اهتمامًا بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور الوضع الامني هناك”.

سيريني في تصريحات صحفية نقلتها وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الجمعة أشارت إلى أن الاتصالات التي أجراها في الأيام الأخيرة وزير الخارجية لويجي دي مايو ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي مع قادة أكثر البلدان المعنية بالشأن الليبي تؤكد الحاجة الملحة لالتزام المجتمع الدولي بأسره للتوصل إلى وقف إطلاق النار ومنع الجهات الفاعلة خارج ليبيا من التدخلات أيضاً تلك ذات الطبيعة العسكرية والتي بالتأكيد لن تدعم الاستقرار هناك.

وحذرت من أن أي تصعيد عسكري جديد في ليبيا على وجه الخصوص حول طرابلس، قائلةً:” سيكون الليبيون، خاصة المدنيون، هم أول الضحايا”.

وأضافت:” أكدنا في هذه الأيام لجميع محاورينا أن المسار الرئيسي يظل مساراً سياسيًا تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إحداث توازن في المصالح المتعارضة وخلق ظروف السلام والاستقرار التي ليبيا وحوض البحر الأبيض المتوسط في أمس الحاجة إليها”.

نائبة وزير الخارجية الإيطالي إختتمت تصريحها بالقول:” هذا السبب نشعر بالمسؤولية في الاستثمار في كل مبادرة سياسية ودبلوماسية ممكنة لجعل مؤتمر برلين أكثر فعالية ولاستئناف الحوار بين الليبيين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية