المسماري: نعتمد استراتيجية إنهاك الوفاق قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة

أكد الناطق باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، الجمعة، إن قوات الوفاق انسحبت بشكل كبير إلى داخل العاصمة طرابلس، مؤكداً أن المعركة لن يتم إنهائها إلا في قلب العاصمة، وفق قوله.

المسماري، وفي تصريحات لـ “سكاي نيوز عربية”، قال، إن الجيش الليبي حقق نجاحا كبيرا خلال الساعات الأخيرة، باعتماده استراتيجية إنهاك قوات حكومة الوفاق قبل الدخول إلى المرحلة الأخيرة في معركة طرابلس.

وأضاف المسماري، أن الجيش سيطر على مواقع استراتيجية ومعسكرات في منطقة صلاح الدين، وعلى مقر رئاسة الأركان بطريق مطار طرابلس

وأشار الناطق باسم الجيش، أن جميع الليبيين يدعمون الجيش ضد المجموعات المسلحة المنضوية تحت حكومة الوفاق.