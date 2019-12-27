حركة خمس نجوم الايطالية: ليبيا تشهد المرحلة الأكثر حساسية

ليبيا – قالت السيناتورة الإيطالية مارييلا باتشيفيكو عن حركة خمس نجوم وهي رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي قسم الصداقة الثنائية بين إيطاليا وتونس إن ليبيا تشهد المرحلة الأكثر حساسية من تنظيمها السياسي الشاب بعد العقيد معمر القذافي.

باتشيفيكو وفي بيان لها نقلته وكالة”نوفا”الإيطالية اليوم الجمعة أضافت:”الآن حتى الحديث عن دولة واحدة يبدو أنه تمرين دلالي إن البلد الذي تلعب فيه العديد من القوى الإقليمية دورًا عسكريًا وإذا لم يتم إيقافه فورًا من خلال عمل دبلوماسي متزامن وحاسم من جانب إيطاليا والاتحاد الأوروبي سيشهد تصعيدًا عسكريًا واسع النطاق”،موضحة أنها لا تعتقد أنه سيكون محصورا داخل الحدود الليبية.

وتابعت باتشيفيكو: “تكتسب مصالح بعض الجهات الفاعلة أرضية مع توقيع اتفاقيات لاستخراج النفط الخام في مقابل الوجود العسكري.. السيناريو الذي يتم تشكيله لا يمكن أن يتركنا هادئين”.

ومضت السيناتورة الإيطالية قائلة: “أعتقد أن بلادنا يمكنها أن تساهم في عملية سلام تشمل تونس المجاورة”.

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