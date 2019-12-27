حزب الخير التركي المعارض: ليبيا باتت القلعة الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين

ليبيا – قال رئيس العلاقات الدولية بحزب الخير التركي المعارض أحمد كامل إيروزان إن سبب إرسال الدعم العسكري التركي إلى ليبيا هو دعم نظام الإخوان المسلمين هناك باعتبارها قلعة التنظيم الإرهابي الأخيرة بالمنطقة.

ايروزان وخلال لقاء تلفزيوني أمس الأول على قناة “هالك تي في” وفقاً لموقع “تركيا الآن” أمس الخميس بشأن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال المزيد من الدعم العسكري إلى الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، قال:” لو كانت الحكومة الموجودة بليبيا هي الحكومة الشرعية فإن حكومة بشار الأسد بسوريا هي شرعية أيضًا وحينها لتذهب إلى الأسد وتصافحه”.

وأضاف إيرزوان أن ليبيا باتت القلعة الأخيرة لـ” الإخوان المسلمين” بالمنطقة ولذلك يحاول أردوغان أن يدعم نظام الإخوان المسلمين هناك، مؤكدًا أن زيارة الرئيس التركي المفاجئة إلى تونس أمس الأول متعلقة أيضًا بهذا العمل خصوصًا مع عدم وجود حكومة تونسية حتى الآن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية