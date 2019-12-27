حلول أوّلية لإنهاء أزمة نقص المياه في سرت

عُقد بمقر جهاز استثمار مياه النهر الصناعي في سرت، لبحث أزمة نقص المياه التي تشهدها المدينة، منذ نحو أسبوعين، نتيجة خلل فني بمنطقة النوفلية شرق المدينة.

وحضر الاجتماع كل من مدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ببلدية سرت، منصور دلة، ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سرت، سعيد الغرسة، إلى جانب رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى محمد الشاوش.

وخلُص الاجتماع إلى سد نقص المياه الحاصل من خلال زيادة كمية المياه التي يضخها خزان القرضابية إلى خزان تجميع المياه بالمدينة بحيث تستمر عملية الضخ بشكل يومي طيلة الـ24 ساعة.

وبحسب ما صرح به مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل، فقد توصل الحاضرين خلال الاجتماع إلى حل آخر للأزمة يتمثل في رفع كمية المياه التي تُضّخ لخزان المدينة المجاور لجامعة سرت إلى 40 ألف متر مكعب يومياً.

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