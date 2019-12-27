بعيرة: خطوة أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لا يستطيع تنفيذها عمليا

ليبيا – أعتبر عضو مجلس النواب أبو بكرة بعيرة خطوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية لدعم حكومة الوفاق غير محسوبة بشكل جيد ، مشيرا الى أنه لا يستطيع تنفيذها عمليا رغم كل التصريحات التي صدرت عنه خاصة أثناء زيارته لتونس.

بعيرة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة لفت إلى أن الرئيس التركي عليه ضغوطات كبيرة في تنفيذ خطوة دعم حكومة الوفاق خاصة من الجانب الروسي الذي تمثل علاقته معه الآن أمرا هاما جدا بالنسبة لتركيا لذلك يصعب تحقيق هذا الأمر بأي شكل من الأشكال.

وعن إقرار الدول المتداخلة في الأزمة الليبية كلها بأن الحل السياسي هو الأمثل للقضية الليبية، أوضح أن هذه الدول تنظر إلى ليبيا من منظور مصالحها الخاصة في ظل دعم فريق كبير للجيش الوطني وفريق آخر يدعم حكومة الوفاق ولكن الميدان في نظري يتحول الآن إلى دعم قوات الجيش الوطني.

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