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منخفض جوي يؤثر تدريجياً على طقس ليبيا

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت جمعية رؤية لهواة الفلك أن منخفضاً جوياً سيبدأ التأثير على طقس ليبيا غداً السبت، مُشيرة إلى أن قوة المنخفض ستزداد بداية من يوم الأحد.

وسيكون المنخفض المرتقب مصحوباً بانخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار جيدة إلى غزيرة على طول مناطق الساحل الليبي، كما سيتسبب هذا المنخفض في تساقط حبات البرد وتعرض بعض مناطق الساحل لعواصف رعدية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية قد أشار أيضاً إلى تأثر مناطق شمال البلاد بداية من يوم الغد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة ومدعوم بتبريد مناسب في طبقات الجو العليا.

وبحسب المركز، سيعمل المنخفض على تكاثر السحب مع فرصة سقوط أمطارغزيرة يوم الأحد على بعض المناطق ستؤدي إلى تجع المياه في المناطق المنخفضة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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