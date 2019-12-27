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حفتر في “عقر دار” الوفاق… هل حسمت المعركة؟

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

جميع المؤشرات العسكرية تشير إلى تقدم كبير يحرزه الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، مقابل تراجع قوات حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، ولكن هل يمكن القول بأن هذه المعركة قد حسمت؟

الكفة العسكرية في هذه اللحظات تميل لصالح الجيش الوطني الليبي، ورحى المعركة تجري الآن داخل مقر حكومة الوفاق، وهو مؤشر على أفضلية قوات حفتر، بمقابل تراجع سريع ودراماتيكي لقوات الوفاق.

المطار خسارة استراتيجية للوفاق

معركة الكر والفر المتواجدة على طريق المطار في هذه اللحظات ليست مجرد معركة عابرة كباقي المعارك، فالمطارات تعتبر في العلوم العسكرية والسياسية، مناطق استراتيجية، ومؤشر على سيطرة الدولة أو الحكومة ونفوذها، ومجرد قطع طريق المطار جنوب طرابلس، يعني أن حكومة الوفاق قد خسرت أحد أهم موانئها الاستراتيجية الجوية، أي أنها نفقد السيطرة على معابرها مع الخارج، وهو مؤشر سيء بالنسبة لأي حكومة أو تمثيل حكومي.

#ليبيا #طرابلس
إستمرار سيطرة قواتكم المسلحة على تمركزاتها في طريق المطار، وننفي إسترجاع مليشيات الوفاق لها.#عمليات_الاعلام_الحربي pic.twitter.com/DMAAyrz1xX

— شعبة الإعلام الحربي (@warinformationd) December 27, 2019

هل حسمت معركة طرابلس؟

في ظل الظروف السياسية والدولية الراهنة لا يمكن القول بأن حكومة الوفاق قد فقدت أو شرعيتها، خصوصا أن لديها حلفاء أولهم تركيا، والتي أعلنت صراحة استعدادها للتدخل العسكري لإنقاذ الموقف، في حال طلب حكومة الوفاق، ومن جهة أخرى مايزال المجتمع الدولي يعتبر حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية، والتي تم الإجماع عليها سابقا.

السيطرة على الأرض ستحسم الموقف

الواقع العسكري والميداني هو من يحسم الأمور السياسية ويرسمها بحكم العادة، والسيطرة العسكرية على الأرض يكون لها الكلمة الفصل في المستقبل السياسي لأي دولة، ويمكن القول بأن توزع القوى الليبية في هذه اللحظات ليس لصالح حكومة الوفاق، فالمعركة الآن اقتربت من المباني الحكومية للوفاق، وحوصرت الأخيرة في الجزء الشمالي الغربي في زاوية ضيقة من البلاد، وإن لم يحدث ضغط سياسي على حفتر، أو دعم عسكري مباشر لحكومة الوفاق، فإن الجيش الوطني الليبي سيفرض الواقع العسكري والسياسي الجديد لليبيا.

أردوغان بحث عن “مسند ظهر” للوفاق

يمكن القول بأن زيارة أردوغان الأخيرة لتونس هي عبارة عن محاولة لإيجاد “مسند ظهر” لحكومة الوفاق، وخط خارجي جديد غير مباشر لها، من شأنه زيادة أسهمها العسكرية والاستراتيجية، لكن رد القيادة التونسية لم يكن كما يشتهي أردوغان، فتونس اعتبرت أن المشكلة الليبية مشكلة داخلية، وفضلت موقف الحياد من جميع الأطراف، وأعلنت الرئاسة التونسية، بحسب “العربية” أن “الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير”، مؤكدة أن الرئيس “حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها” واعتبرت أن  تصريحات (الرئيس التركي) أردوغان لا تعكس فحوى اجتماعه مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الأمر الذي جعل لحكومة الوفاق، مخرج واحد من أزمتها الحالية، هو البحر المتوسط.

(المقال يعبر عن رأي كاتبه).

 

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • ماهذا المقال، أبدا لم يحرروا شيئا هؤلاء القرامطة بقيادة المشير صفر ، مادام أنهم لم يصلوا الى ميدان الشهداء فهذا يعني أنهم لم يحرروا طرابلس
    المعروف أن ميدان الشهداء (الساحة الخضراء سابقا) هي قلب العاصمة ، فانظر كم بقى لهم عليها يحتاجون إلى أسابيع كثيرة للوصول إليها
    ثم إن قيس سعيد سيتحالف مع حكومة الوفاق ، هذا ما قال إعلامنا ، ونحن نعرف بأنه لا يكذب فهو ليس مثل إعلامكم يا قرامطة
    وبمجرد ما يتم التحالف الليبي التونسي الجزائري سيأتي أردوغان المسلم الصادق الشريف ويحارب من قواعد في تونس
    ولن يبقى للمشير صفر بعد ذلك إلا القعمول في الرجمة

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    • هههههههه
      أمريض يا جلول أو أنت تستهبل؟
      مادام أنهم لم يصلوا ميدان الشهداء ؟
      لو وصلوا جزيرة الفرناج فقل على المليشيات وحكومتهم السلام!!!
      فكيف تقول ميدان الشهداء؟
      وما شأن قيس سعيد؟ واضح أنك تعاني من حالة هلع تجعلك لا تعرف ما تخرج من رأسك!

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  • انت مصراطى مهبول ياجلول لاتعرف شيئا عن طرابلس فنظام القذافى سقط بالسيطرة على باب العزيزية فالجيش الوطنى الان فى طريق المطار يبعد عن الاشارة الضوئية اثنين كيلومتر وهى فى باب العزيزة والطريق العمودى يسار لسوق الثلاثاء ثم الساحل الشمالى اما امتداد طريق المطار طول فشارع الزاوية على بعد اقل من كم واحد البريد المركزى مركز اتصالات العاصمة الرئيسى والسيطرة على مؤسسات الدولة يحسم المعركة دون الحاجة لميدان الشهداء ويكفى السيطرة على مؤسسة النفط والمصرف المركزى لتحسم المعركة تماما فمن سيمول المليشيات بعدها

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  • جلول من كثرة القراميط التى دخلت فى طيز امه فى خيام النكاح فهى مؤثرة على هذا الشرموط اما الصفر فهو مخه مخ حمار فرغم كل الادلة الواضحة ونقل قنوات الاعلام بالصوت والصورة مواقع تقدمات الجيش فانه لايزال ينكر الواقع واى طفل صغير يعلم ان المعركة حسمت تماما نظرا للسيطرة الجوية التامة للجيش العربى ليبيا ومصر والامارات واخرين ولو انه قرأ ان الطيران المصرى منع طائرة اف ستة عشر من دخول المجال الجوى الليبى الا تدرى ياحمار ان مصر لديها طائرات اواكس تمسح المجال الجوى وقادرة على اسقاط اى طائرة معادية يتم رصدها مع اغلاق الممر البحرى الى ليبيا وتدمير مخازن الاسلحة فان المعركة باتت محسومة تماما

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