فحيمة: هدف القوات المسلحة هو إنهاء سيطرة الميليشيات على طرابلس وبسط الأمن

ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن قرار وقف الحرب ليس في يد القوى الدولي بل تملكه القيادة العامة للجيش والشعب الليبي فقط.

فحيمة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة أشار إلى ان القوى الدولية لا تملك إنهاء الحرب لكنها تملك في المقابل سبل وقف ضخ السلاح للميليشيات المسلحة في طرابلس، مبرزاً أن الجيش يستهدف إنهاء سيطرتها هناك بهدف إعادة الاستقرار والأمن إليها.

ورأى عضو مجلس النواب أن الحل السياسي لن ينجح ما دامت الميليشيات المسلحة بقيت تسيطر على جزء من العاصمة الليبية.

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