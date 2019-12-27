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قنونو: دمرنا 8 آليات وأسرنا 6 عناصر وجمعنا 9 جثث بمحوري المطار والخلاطات

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق أمنت عدد من المواقع التي سيطرت عليها بمحور اليرموك، مضيفا، أن قوات الوفاق تمكنت من تدمير 8 آليات في محوري المطار و الخلاطات، وقبضت على  6 عناصر من الجيش، وجمعت حوالي 9 جثث، وفق قوله

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، اتهم قنونو، الجيش بشن غارات على أحياء مدنية في الزاوية مخلفة ضحايا مدنيين، وفق زعمه، مضيفا: “قواتنا طاردت فلول حفتر التي حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية للمدينة”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • بركان الكذب نسى ان جثث مليشياته متناثره على طريق المطار بعد الفرار ياحمار كان اولى تاخذوا جيفكم ليست اول مرة تكذب فيها سوابقك متعددة لما وقعت طائرة مسيرة ايطالت قلتم انها لحفتر وانتم اسقطوها وفى موقعة الفيل انكرت سحق المليشيات المهاجمة وطلعت كذاب فالواقع واضح للجميع والقنوات الفضائية تجولت فى محور المطار صحبة الجيش الوطنى اتفوووووه عليك نونو تافه

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