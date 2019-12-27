قنونو: دمرنا 8 آليات وأسرنا 6 عناصر وجمعنا 9 جثث بمحوري المطار والخلاطات

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق أمنت عدد من المواقع التي سيطرت عليها بمحور اليرموك، مضيفا، أن قوات الوفاق تمكنت من تدمير 8 آليات في محوري المطار و الخلاطات، وقبضت على 6 عناصر من الجيش، وجمعت حوالي 9 جثث، وفق قوله

وخلال الإيجاز الصحفي لعملية بركان الغضب، الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، اتهم قنونو، الجيش بشن غارات على أحياء مدنية في الزاوية مخلفة ضحايا مدنيين، وفق زعمه، مضيفا: “قواتنا طاردت فلول حفتر التي حاولت التقدم صوب مناطق داخل الحدود الإدارية للمدينة”