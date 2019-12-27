الرئاسة التركية:

ـ الرئاسة التركية: حكومة الوفاق طلبت الدعم العسكري التركي وسنحترم اتفاقنا.

ـ تركيا: الاتفاقية البحرية الموقعة مع الوفاق تضمن عدم تقويض حرية حركة الملاحة لـ تركيا في أعالي البحار.

ـ تركيا: ندعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا ويتوجب على القوى الخارجية وقف دعم المليشيات.