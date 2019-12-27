الرئاسة التركية:
ـ الرئاسة التركية: حكومة الوفاق طلبت الدعم العسكري التركي وسنحترم اتفاقنا.
ـ تركيا: الاتفاقية البحرية الموقعة مع الوفاق تضمن عدم تقويض حرية حركة الملاحة لـ تركيا في أعالي البحار.
ـ تركيا: ندعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا ويتوجب على القوى الخارجية وقف دعم المليشيات.
تعليق
-
حكومة الوفاق رفضها البرلمان مرتين وبالتالى فاى اتفاق معها باطل دون الحاجة للحصول على موافقة البرلمان ياحمار امسح بها مؤخرة اردوغان اما الجيش الوطنى الليبى فمكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ويسحقكم ياكلاب
أضف تعليقـك