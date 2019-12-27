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الرئاسة التركية:حكومة الوفاق طلبت الدعم العسكري التركي وسنحترم اتفاقنا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

الرئاسة التركية:
ـ الرئاسة التركية: حكومة الوفاق طلبت الدعم العسكري التركي وسنحترم اتفاقنا.
ـ تركيا: الاتفاقية البحرية الموقعة مع الوفاق تضمن عدم تقويض حرية حركة الملاحة لـ تركيا في أعالي البحار.
ـ تركيا: ندعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا ويتوجب على القوى الخارجية وقف دعم المليشيات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • حكومة الوفاق رفضها البرلمان مرتين وبالتالى فاى اتفاق معها باطل دون الحاجة للحصول على موافقة البرلمان ياحمار امسح بها مؤخرة اردوغان اما الجيش الوطنى الليبى فمكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ويسحقكم ياكلاب

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