تركيا: ندعم الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا ويتوجب على القوى الخارجية وقف دعم المليشيات
تعليقات
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.حكومة الوفاق رفضها البرلمان مرتين وبالتالى فاى اتفاق معها باطل دون الحاجة للحصول على موافقة البرلمان ياحمار امسح بها مؤخرة اردوغان اما الجيش الوطنى الليبى فمكلف من نواب الشعب بمحاربة الارهاب ويدعمه العالم كله دعما للشعب ضد الخوان ويسحقكم ياكلاب
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شين دخلكم بليبيا اصلا البعيدة عنكم الاف الاميال من يدعم الشرعية هى مصر تدعم الجيش الوطنى وحكومة عبدالله الثنى التى نالت ثقة نواب الشعب وانت عارف ياردوغان ياجبان ما قاله السيسى ان امن ليبيا هو امن مصر وانت تعرف جيدا انه وضع مرشد عام الخوان فى السجن ودفن مرسى ومستعد يدفنك انت كمان راجل قوى وكل كلمة قالها من قبل نفذها اما انت بياع كلام وجعجاع على الفاضى واصبحت موضع سخرية الجميع كما قال عنك ترامب احمق
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