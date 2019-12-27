بالفيديو| الجيش يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس

طرابلس-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة سيطرة الجيش على مواقع ونقاط جديدة كانت تحت سيطرة مجموعات الوفاق المسلحة في طرابلس.

وأظهرت عدسة شعبة الإعلام الحربي في جولة، اليوم الجمعة، سيطرة القوات المسلحة وتأمينها لكامل منطقة صلاح الدين.

الجولة شملت كامل المنطقة بدءاً من مفترق منطقة صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي.