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بالفيديو| الجيش يسيطر على مواقع جديدة بطرابلس

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

أكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة سيطرة الجيش على مواقع ونقاط جديدة كانت تحت سيطرة مجموعات الوفاق المسلحة في طرابلس.

وأظهرت عدسة شعبة الإعلام الحربي في جولة، اليوم الجمعة، سيطرة القوات المسلحة وتأمينها لكامل منطقة صلاح الدين.

الجولة شملت كامل المنطقة بدءاً من مفترق منطقة صلاح الدين مروراً بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وطريق مقر الأمن العام وعمارات حي الزهور وصولاً لمقسم النعاجي.

#العنوان #ليبيا شاهد| القوات المسلحة تسيطر على صلاح الدين ومواقع جديدة بـ #طرابلس.

#العنوان #ليبيا شاهد| القوات المسلحة تسيطر على صلاح الدين ومواقع جديدة بـ #طرابلس.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Friday, December 27, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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