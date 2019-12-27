السيسي وبوتين يتفقان على وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا ومكافحة المليشيات المسلحة والإرهاب

القاهرة 27 ديسمبر 2019 (وال) – أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الجمعة اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي أن الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف بأنه تم التوافق في هذا الإطار على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين البلدين بهدف تسوية الأزمة الليبية ومكافحة المليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، ووضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي. (وال – القاهرة) ا م

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