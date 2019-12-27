العثور على جثتين لمهاجرين غير شرعيين غرب بنغازي

بنغازي-العنوان

افاد رائد عبدالله الصبيحي، التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية، العثور اليوم الجمعة على جثة مجهولة الهوية على شاطئ بحر المرة بمنطقة المقرون غرب بنغازي.

وقال الصبيحي، أنه تم انتشال الجثة بحضور وكيل نيابة بلدية قمينس ورئيس مركز شرطة بلدية المقرون ومكتب الأدلة الجنائية بنغازي ومكتب الإسعاف والطوارئ وأعضاء فرع الهلال الأحمر قمينس.

وأكد الصبيحي أن هذه الجثة هي الثانية، حيث عثر في الأيام القليلة الماضية، على جثة مجهولة الهوية متحللة وبدون رأس علي شاطئ منطقة سيدي حبيب ببلدية قمينس، مرجحا أنها تعود لمهاجرين غير شرعيين.

وأشار الصبيحي بأن الجثة وجدت ملقية على البطن وأن قوة الأمواج ربما تكون قد أفقد الجثة إحدى الأرجل، موضحا بأنه تم إبلاغ وحدة التحقيق بمركز شرطة قمينس وانتشال الجثة عن طريق قسم الأدلة الجنائية والهلال الأحمر الليبي.

وقال الصبيحي بأنه عثر أيضا وعلى مسافة كيلو متر على بقايا مركب صيد محطم، لافتا إلى أنه لم تتحد بعد جنسية الجثتين.