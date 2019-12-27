طقس ليبيا: نشرة جوية لتوقعات الطقس غدا وملامح المنخفض الجوي القادم

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد الاجواء استقرار نسبي مع توقعات بتقلبات تبدأ بالتدريج بداية من غدا السبت وتشتد منتصف الاسبوع ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الاربعاء القادم على الاقل مع اجواء شتوية باردة.

واشار الخبراء إلى أن التقلبات من المتوقع أن تبدأ بمناطق الشمال غدا وتتركز على المناطق الشرقية الاحد ثم لاحقا تتركز على مناطق الخليج والمناطق الغربية.

توقعات طقس يوم الغد السبت :

بحسب التقرير تتكاثر السحب على طول المناطق الساحلية بالتدريج خاصة ساحل شرق طرابلس والخليج والساحل الشرقي من بنغازي للجبل الاخضر، ولاحقا تمتد السحب نحو الساحل الغربي ومناطق المرتفعات وسهل الجفارة وساحل درنة وطبرق.

واشار التقرير أن الامطار المتوقعة تكون على فترات تكون خفيفة الى متوسطة ومحلياً جيدة بكميات مابين 1-10 ملم وتصل 15 ملم ببعض المناطق، مع رياح شمالية – شمالية غربية على طول الساحل.

بينما تشهد مناطق الدواخل والوسط والجنوب طقساً مستقراً الى قليل السحب مع حرارة تميل للاعتدال نسبياً.

ومن المتوقع بداية من يوم الاحد وصول كتل هوائية باردة وقطبية مع انخفاض ملحوظ للحرارة تجدد فعالية التقلبات والسحب والامطار والتي تكون جيدة ورعدية على بعض المناطق الساحلية.

واشار الخبراء إلى أن الطقس الشتوي والمتقلب يستمر لايام الاثنين والثلاثاء على مناطق الشمال الغربي والشرقي ومناطق الخليج. والله اعلم

وكان المركز الوطني للارصاد الجوية قد نبه في نشرة سابقة من تأثر أغلب مناطق شمال ليبيا بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتكاثر السحب مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة.

وتوقع المركز أن تكون الأمطار غزيرة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء على بعض المناطق مما يؤدي إلى تجمع المياه في الأماكن المنخفضة، داعياً لأخذ الحيطة والحذر.

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