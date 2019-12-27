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حكومة الوفاق الليبية: وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون طرابلس

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، أن وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون طرابلس.

وأشار بيان لحكومة الوفاق الليبية، نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول” إلى أن تلك الزيارات ستتم يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات الجيش الليبي، قد أعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا “المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة”.

وتعهد المشير خليفة “منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • يامرحبا سيكون رئيس الوزراء عبدالله الثنى فى استقبالكم بمطار معتيقة ويصحبكم للاحتفال بفرح ليبيا بتحرير طرابلس

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  • اذا كانت الزيارة بهدف زيارة السراج وباشاغا وسيالة ومعتيق فى سجن ابوسليم والسويحلى والمشرى ودبرز واخوانه فى قرقارش فهى زيارة مرفوضة مقدما

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