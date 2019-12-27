حكومة الوفاق الليبية: وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون طرابلس

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر/كانون الأول، أن وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون طرابلس.
وأشار بيان لحكومة الوفاق الليبية، نقلته وكالة الأنباء التركية “الأناضول” إلى أن تلك الزيارات ستتم يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل.
وكان المشير خليفة حفتر، القائد العام لقوات الجيش الليبي، قد أعلن في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري بدء المعركة الحاسمة والتقدم نحو طرابلس، حيث دعا الوحدات المتقدمة إلى الالتزام بقواعد الاشتباك معلنا “المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة”.
#عاجل |حكومة الوفاق: وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون ليبيا 7 يناير (بيان)
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 27, 2019
وتعهد المشير خليفة “منح المسلحين في طرابلس الأمان مقابل إلقاء السلاح، موصيا قوات الجيش باحترام حرمات البيوت”.
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