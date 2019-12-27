المسؤول السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يزور ليبيا 7 يناير المقبل، صحبة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا
بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |
27 December, 2019
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يامرحبا سيكون رئيس الوزراء عبدالله الثنى فى استقبالكم بمطار معتيقة ويصحبكم للاحتفال بفرح ليبيا بتحرير طرابلس
اذا كان الغرض من الزيارة زيارة السراج ومعتيق وباشااغا وسيالة فى سجن ابوسليم والمشرى والسويحلى ودبرز فى قرقارش وصلاح بادى وجويلى فى المقابر فهى مرفوضة مقدما
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