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المسؤول السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يزور ليبيا 7 يناير المقبل، صحبة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية


ليبيا

المسؤول السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يزور ليبيا 7 يناير المقبل، صحبة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2019

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • يامرحبا سيكون رئيس الوزراء عبدالله الثنى فى استقبالكم بمطار معتيقة ويصحبكم للاحتفال بفرح ليبيا بتحرير طرابلس

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  • اذا كان الغرض من الزيارة زيارة السراج ومعتيق وباشااغا وسيالة فى سجن ابوسليم والمشرى والسويحلى ودبرز فى قرقارش وصلاح بادى وجويلى فى المقابر فهى مرفوضة مقدما

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