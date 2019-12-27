

ليبيا

المسؤول السامي للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يزور ليبيا 7 يناير المقبل، صحبة وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات | 27 December, 2019 رابط مختصر

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