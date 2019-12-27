بعد تقدمات الجيش.. سيالة يهاتف الاتحاد الأوروبي طلبا للدعم

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2019

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع والمعارك في مدن الغرب الليبي والعاصمة طرابلس.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، لفت بوريل إلى عزمه زيارة ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين في السابع من يناير المقبل، رفقة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.