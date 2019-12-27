اخبار ليبيا الان

بعد تقدمات الجيش.. سيالة يهاتف الاتحاد الأوروبي طلبا للدعم

تم النشر منذُ 15 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2019

بحث وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع المسؤول السامي للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تطورات الأوضاع والمعارك في مدن الغرب الليبي والعاصمة طرابلس.

وبحسب إدارة الإعلام الخارجي، خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، لفت بوريل إلى عزمه زيارة ليبيا للالتقاء بالمسؤولين الليبيين في السابع من يناير المقبل، رفقة وزراء خارجية كل من إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يا حمار الاتحاد الاوربى قال ان شرعية الوفاق ناقصة موافقة البرلمان ومنتهية الصلاحية انتظر الدعم من اردوغان بعد اجتماع البرلمان التركى ثم ارسال قوات كبيرة برا عبر الطريق البرى الذى سيفتتحه اردوغان فى 30 فبراير القادم

    رد